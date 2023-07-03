Кондратюк (Жгун) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1940
Отец: Жгун Александр Афанасьевич
Мать: Жгун Акилина Никитична
Рождение ребёнка
03.11.1963
Дочь: Литовкина Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Кондратюк Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.02.1966
Сын: Кондратюк Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кондратюк Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
31.05.1969
Дочь: Дурнева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Кондратюк Владимир Игнатьевич