Кондратюк (Жгун) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратюк (Жгун) Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1940

Отец: Жгун Александр Афанасьевич

Мать: Жгун Акилина Никитична

Рождение ребёнка
03.11.1963

Дочь: Литовкина Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Кондратюк Владимир Игнатьевич

Рождение ребёнка
13.02.1966

Сын: Кондратюк Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кондратюк Владимир Игнатьевич

Рождение ребёнка
31.05.1969

Дочь: Дурнева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Кондратюк Владимир Игнатьевич