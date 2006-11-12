Артемова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1909

Дата смерти

12.11.2006

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909

Отец: Артемов Фёдор Васильевич

Мать: Артемова Мавра

Рождение ребёнка
18.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладонников Николай Владимирович

Тюменцево, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковригин Алексей Яковлевич

Смерть
12.11.2006