Артемова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1909
Дата смерти12.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909
Отец: Артемов Фёдор Васильевич
Мать: Артемова Мавра
Рождение ребёнка
18.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладонников Николай Владимирович
Тюменцево, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.2006