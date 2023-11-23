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Троицкий Григорий Корнилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Троицкий Корнилий Петров

Мать: Троицкая Ефимия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1855

Сын: Троицкий Василий Григорьев

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1857

Сын: Троицкий Александр Григорьев

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1862

Сын: Троицкий Федор Григорьев

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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