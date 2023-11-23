Троицкий Григорий Корнилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Троицкий Корнилий Петров
Мать: Троицкая Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Троицкий Василий Григорьев
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Троицкий Александр Григорьев
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно