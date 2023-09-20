Казакова (Мельникова) Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1905
Отец: Мельников Семен Савельевич
Мать: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
?.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаков Иван Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Ившиха, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно