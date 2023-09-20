Казакова (Мельникова) Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Мельникова) Ирина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1905

Отец: Мельников Семен Савельевич

Мать: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
?.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Ившиха, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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