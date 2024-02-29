Софьин Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1975
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности