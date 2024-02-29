Софьин Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софьин Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1975

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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