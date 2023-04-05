Шевченко (Чикина) Клавдия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1929
Дата смерти22.05.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929
Отец: Чикин Матвей Григорьевич
Мать: Чикина Полина
Рождение ребёнка
01.10.1952
Сын: Шевченко Николай Павлович
Отец ребёнка: Шевченко Павел Михайлович
Варениковское, Степновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1978