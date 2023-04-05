Шевченко (Чикина) Клавдия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Чикина) Клавдия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1929

Дата смерти

22.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929

Отец: Чикин Матвей Григорьевич

Мать: Чикина Полина

Рождение ребёнка
01.10.1952

Сын: Шевченко Николай Павлович

Отец ребёнка: Шевченко Павел Михайлович

Варениковское, Степновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Павел Михайлович

Смерть
22.05.1978