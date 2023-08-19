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Косенков Алексей Юрьевич
Косенков Алексей Юрьевич
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Место рождения
Студенка
, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
1978
Пол
Мужской
Отец
Косенков Юрий Михайлович
1954 г.р.
Мать
Косенкова (Банникова) Тамара Александровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец:
Косенков Юрий Михайлович
Мать:
Косенкова Тамара Александровна
Студенка
, Белинский муниципальный район, Пензенская область
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