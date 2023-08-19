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Косенков Алексей Юрьевич

Место рождения

Студенка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Косенков Юрий Михайлович

Мать: Косенкова Тамара Александровна

Студенка, Белинский муниципальный район, Пензенская область