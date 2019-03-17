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Егоров Юрий Николаевич

Место рождения

Котовск, город Котовск, Тамбовская область

Дата рождения

08.06.1934

Дата смерти

17.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Бракосочетание
1958

Жена: Егорова Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.12.1960

Сын: Егоров Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Егорова Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Елизавета Фёдоровна

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Смерть
17.03.2019
Котовск, город Котовск, Тамбовская область