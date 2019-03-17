Егоров Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1934
Дата смерти17.03.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
02.12.1960
Сын: Егоров Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Егорова Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Елизавета Фёдоровна
Смерть
17.03.2019