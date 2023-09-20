Светличная (дев.Александровская) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александровский Афанасий Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Свеличный Михаил Нестерович
Отец ребёнка: Светличный Нестор Митрофанович
Рождение ребёнка
24.10.1918
Сын: Светличный Степан Нестерович
Отец ребёнка: Светличный Нестор Митрофанович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Светличный Иван Нестерович
Отец ребёнка: Светличный Нестор Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно