Светличная (дев.Александровская) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветличная (дев.Александровская) Евдокия Афанасьевна

Светличная (дев.Александровская) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александровский Афанасий Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Свеличный Михаил Нестерович

Отец ребёнка: Светличный Нестор Митрофанович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.10.1918

Сын: Светличный Степан Нестерович

Отец ребёнка: Светличный Нестор Митрофанович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Светличный Иван Нестерович

Отец ребёнка: Светличный Нестор Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светличный Нестор Митрофанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close