Чеботарева (Ляхова) Федосья Куприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Ляхова) Федосья Куприянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

03.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Куприян Михайлов Ляхов

Мать: Ляхова Евдокия Давыдова

Рождение ребёнка
14.09.1792 ст.

Сын: Чеботарев Яков Николаев

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Петров

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чеботарева Петр Николаев

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Петров

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чеботарев Иван Николаев

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Петров

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Чеботарева Ольга Николаева

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Петров

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Николай Петров

Смерть
03.07.1848
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
от холеры