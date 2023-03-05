Чеботарева (Ляхова) Федосья Куприянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти03.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Куприян Михайлов Ляхов
Мать: Ляхова Евдокия Давыдова
Рождение ребёнка
14.09.1792 ст.
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Петров
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Петров
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Петров
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Чеботарева Ольга Николаева
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1848
от холеры