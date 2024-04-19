Сухопаров Валнтин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1954
Сын: Сухопаров Николай Валентинович
Мать ребёнка: Сухопарова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
11.06.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Смерть
Неизвестно