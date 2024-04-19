Сухопаров Валнтин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопаров Валнтин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Сухопаров Николай Валентинович

Мать ребёнка: Сухопарова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
11.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Нина Васильевна

Петраково, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Нина Васильевна

Петраково, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Нина Васильевна

деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Нина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Смерть
Неизвестно
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