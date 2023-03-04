Попова Мавра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1865 ст.
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 26 лет невеста 20 лет девица того же починка крест. Василия Попова дочь поручит: по женеху поч. Бахматовский крест. Савва Ульянов, Иван Тимофеев и Илья Иван... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1868 ст.
Отец ребёнка: Попов Андрей Анисимович
Смерть
После 1868