Попова Мавра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мавра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1865 ст.

Муж: Попов Андрей Анисимович

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 26 лет невеста 20 лет девица того же починка крест. Василия Попова дочь поручит: по женеху поч. Бахматовский крест. Савва Ульянов, Иван Тимофеев и Илья Иван... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1868 ст.

Сын: Попов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Анисимович

Смерть
После 1868