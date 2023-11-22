Белоруков Порфирий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоруков Михей Петрович
Мать: Макрида Епифановна
Рождение ребёнка
13.04.1889
Сын: Белоруков Мартын Порфирьевич
Мать ребёнка: Гликерия Поликарповна
Червино, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Перфильевна
Мать ребёнка: Гликерия Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Педан Пелагея Перфильевна
Мать ребёнка: Гликерия Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Поликарповна
Смерть
Неизвестно