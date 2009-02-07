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Ергунова Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1951

Дата смерти

07.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951

Отец: Ергунов Михаил Александрович

Мать: Маханова Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.04.1980

Дочь: Баранцева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Баранцев Виктор Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1990

Дочь: Баранцева Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Баранцев Виктор Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранцев Виктор Анатольевич

Смерть
07.02.2009