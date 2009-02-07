Ергунова Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1951
Дата смерти07.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951
Рождение ребёнка
10.04.1980
Дочь: Баранцева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Баранцев Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
02.12.1990
Дочь: Баранцева Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Баранцев Виктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2009