Вахрушев Семён Михайлович
Место рождениядер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1812
Сын: Вахрушев Дмитрий Семёнович
Мать ребёнка: Вахрушева Степанида Кузьминична
дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии