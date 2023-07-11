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Вахрушев Семён Михайлович

Место рождения

дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1812

Сын: Вахрушев Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Вахрушева Степанида Кузьминична

дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии