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Пыхтеев Александр Михайлович
Пыхтеев Александр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1737
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пыхтеев Михайло Миронов
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец:
Пыхтеев Михайло Миронов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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