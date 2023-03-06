Пыхтеев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхтеев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Пыхтеев Михайло Миронов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно