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Кутушев Манди

Место рождения

д.Тюканово

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Около 1849

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Туктагулов Кутуш

Мать: не указана

д.Тюканово
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кутушев Мухаметъяр Мандиевич

Мать ребёнка: не указана

д.Тюканово
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кутушев Мухамедрахим Мандиевич

Мать ребёнка: не указана

д.Тюканово
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Кутушев Арыслангали Мандиевич

Мать ребёнка: не указана

д.Тюканово
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кутушев Гайнулла Мандиевич

Мать ребёнка: не указана

д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутушев Мурзагали Мандиевич

Мать ребёнка: не указана

д.Тюканово
Смерть
Около 1849
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