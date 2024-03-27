Кутушев Манди
Место рожденияд.Тюканово
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиОколо 1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Туктагулов Кутуш
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Кутушев Мухаметъяр Мандиевич
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кутушев Мухамедрахим Мандиевич
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Кутушев Арыслангали Мандиевич
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Кутушев Гайнулла Мандиевич
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутушев Мурзагали Мандиевич
д.Тюканово
Смерть
Около 1849