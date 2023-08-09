Гусев Ефим Макеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
До 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
25.04.1877 ст.
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно