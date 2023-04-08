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Эрмель Валерий Александрович
Эрмель Валерий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.1938
Пол
Мужской
Отец
Эрмель Александр Павлович
Около 1908 г.р.
Мать
Эрмель (Барсукова) Зоя Ивановна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1938
Отец:
Эрмель Александр Павлович
Мать:
Эрмель Зоя Ивановна
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