Эрмель Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрмель Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1938

Отец: Эрмель Александр Павлович

Мать: Эрмель Зоя Ивановна