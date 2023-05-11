Томченко Евгения Селантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томченко Евгения Селантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1911

Сын: Томченко Илья Иванович

Отец ребёнка: Томченко Иван Иванович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Томченко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томченко Павел Иванович

Отец ребёнка: Томченко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томченко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно