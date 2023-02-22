Бердникова (Бердников) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1915
Сын: Бердников Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Бердников Григорий
Рождение ребёнка
До 1915
Сын: Бердников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Бердников Григорий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бердников Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бердников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Григорий
Смерть
Неизвестно