Бердникова (Бердников) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Бердников) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
До 1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1915

Сын: Бердников Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Бердников Григорий

Рождение ребёнка
До 1915

Сын: Бердников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бердников Григорий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бердников Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бердников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Григорий

Смерть
Неизвестно