Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Петр Козмич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Козмич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно