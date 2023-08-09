Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеевна

Место рождения

Погорелка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Петр Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Козмич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Козмич

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно