Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1836 г.р.

Жена

1859 г.р.
1860 г.р.
1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Тихонов (Пискунов) Контантин Васильевич

Мать: (Березенцева) Параскева Федоровна

Бракосочетание
30.10.1877

Жена: Тихонова Анна Ивановна

Бракосочетание
22.10.1878

Жена: Тихонова Параскева Семеновна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемник
03.10.1879 ст.
крестил Пелагею, дочь Ивана Константиновича Тихонова (племянница)
Рождение ребёнка
22.04.1880

Дочь: Тихонова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова Параскева Семеновна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1882 ст.

Сын: Тихонов (Пискунов) Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова Параскева Семеновна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.

Сын: Тихонов (Пискунов) Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова Параскева Семеновна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1884

Дочь: Моровова (Тихонова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова Параскева Семеновна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.02.1886

Жена: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
26.07.1887 ст.

Дочь: Тихонова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1893

Сын: Тихонов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1894

Сын: Тихонов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.

Сын: Тихонов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Тихонов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1904

Дочь: Тихонова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1906

Сын: Тихонов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Вольница
Рождение ребёнка
06.12.1908

Сын: Тихонов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Тихонова (Маслова) Мария Григорьевна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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