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Ефимия Калинина

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

1698 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Калина Никитин

Мать: Меланья Аникеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1741