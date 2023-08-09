Бесов Елисей Никифоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1715 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.
Отец: Бесов Никифор Феофилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Сын: Бесов Кирилл Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Сын: Бесов Фаддей Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно