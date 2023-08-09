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Бесов Елисей Никифоров

Место рождения

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.

Отец: Бесов Никифор Феофилов

Мать: не указана

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Сын: Бесов Корнилий Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Бесов Кирилл Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Бесов Фаддей Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Боевка, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно