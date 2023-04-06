Ильинский Олег
Место рожденияМолдавия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубенко Галина
Молдавия
Смерть
?.11.1983
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Причина смерти: Автомобильная авария
Похороны
Неизвестно
Молдавия