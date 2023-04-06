Ильинский Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинский Олег

Место рождения

Молдавия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубенко Галина

Молдавия
Смерть
?.11.1983
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Причина смерти: Автомобильная авария
Похороны
Неизвестно
Молдавия