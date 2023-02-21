Артемон Алексеевич
Место рожденияМеленковский уезд, сельцо Чиур
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: Алексей Калинович
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Артемон Артемонович
Мать ребёнка: Агрипина Сафроновна
Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Евдокия Артемоновна
Мать ребёнка: Агрипина Сафроновна
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Сафроновна
Смерть
Неизвестно