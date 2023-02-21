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Артемон Алексеевич

Место рождения

Меленковский уезд, сельцо Чиур

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Алексей Калинович

Мать: Аксинья (Ксения) Фадеевна

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Артемон Артемонович

Мать ребёнка: Агрипина Сафроновна

Меленковский уезд, сельцо Чиур
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Евдокия Артемоновна

Мать ребёнка: Агрипина Сафроновна

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Сафроновна

Смерть
Неизвестно