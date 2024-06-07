Зайков Павел Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Зайков Анисим Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайкова Евдокия Павловна
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Зайкова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Зайкова) Ефимия Павловна
Мать ребёнка: Зайкова Евдокия Павловна
Смерть
1798