Зайков Павел Анисимович 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Павел Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Зайков Анисим Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайкова Евдокия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зайков Деомид Павлович

Мать ребёнка: Зайкова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Зайкова) Ефимия Павловна

Мать ребёнка: Зайкова Евдокия Павловна

Смерть
1798

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