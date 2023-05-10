Шумилин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилин Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шумилина Александра Ивановна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шумилина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумилина Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно