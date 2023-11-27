Сидоров Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Сидоров Петр Васильевич
Мать: Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно