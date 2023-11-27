Сидоров Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Сидоров Петр Васильевич

Мать: Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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