Хвостикова (Литвинова) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти29.05.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1889 ст.
Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1893
Дочь: Хвостикова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Григорьевич
Смерть
29.05.1893
Погибла от родильной горячки