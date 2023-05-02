Хвостикова (Литвинова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостикова (Литвинова) Варвара Николаевна

Хвостикова (Литвинова) Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

29.05.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1889 ст.

Муж: Хвостиков Василий Григорьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1893

Дочь: Хвостикова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Григорьевич

Смерть
29.05.1893
Погибла от родильной горячки