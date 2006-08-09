Воробьёва (Пивоварова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Пивоварова) Любовь Ивановна

Место рождения

Урал

Дата рождения

23.11.1926

Дата смерти

09.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
31.03.1949

Дочь: Сойту (Воробьёва) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.05.1954

Дочь: Чулочи (Воробьёва) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Евгеньевич

Смерть
09.08.2006
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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