Воробьёва (Пивоварова) Любовь Ивановна
Место рожденияУрал
Дата рождения23.11.1926
Дата смерти09.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1949
Дочь: Сойту (Воробьёва) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.05.1954
Дочь: Чулочи (Воробьёва) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Воробьёв Михаил Евгеньевич
Смерть
09.08.2006
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область