Марфа Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно