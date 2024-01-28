Груздев (Горелов) Борис Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1709
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1702 или 1708
Сын: Горелов Никифор Борисович
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1705 или 1710
Сын: Груздев (Горелов) Федор Борисович
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна
Смерть
1709
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна