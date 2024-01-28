Груздев (Горелов) Борис Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев (Горелов) Борис Федорович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1709

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Груздев Федор Савельевич

Мать: (Груздева) Дарья Федоровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Груздев Петр Борисович

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1702 или 1708

Сын: Горелов Никифор Борисович

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Груздев Федор Борисович

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1705 или 1710

Сын: Груздев (Горелов) Федор Борисович

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1709
Рождение ребёнка
1710

Сын: Груздев Аврам Борисович

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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