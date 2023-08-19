Якуп Газикей углы
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Газикей Азмен углы
Мать: Зайнаб
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бильчика Якуп кызы
Мать ребёнка: Насубагар
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гарифа Якуп кызы
Мать ребёнка: Халимьян
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Газизя Якуп кызы
Мать ребёнка: Халимьян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халимьян
2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насубагар
1-я жена
Смерть
Неизвестно