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Якуп Газикей углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Газикей Азмен углы

Мать: Зайнаб

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бильчика Якуп кызы

Мать ребёнка: Насубагар

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гарифа Якуп кызы

Мать ребёнка: Халимьян

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Газизя Якуп кызы

Мать ребёнка: Халимьян

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халимьян

2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насубагар

1-я жена
Смерть
Неизвестно
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