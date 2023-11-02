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Сидоренко Евдокия Васильевна

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1869

Сын: Сидоренко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сидоренко Петр Яковлевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
003 32-32-19 Любимовка Восприемники: Евдоким Спиридонов, Анна Яковлева
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 24.03.1872

Сын: Сидоренко Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Сидоренко Петр Яковлевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389Опись №1Дело №204 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка за 1872 г. https://yandex.ru/archive/catalog/f6... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1878

Сын: Сидоренков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Сидоренко Петр Яковлевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №346 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Приютное, Казанка, Логачевка, Васильевка, Любимовка, Приображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино, Мих... Показать все
Смерть
Неизвестно

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