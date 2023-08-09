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Дементий Матвеев

Место рождения

Дроздово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

19.03.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроздово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.

Сын: Иван Дементьев

Мать ребёнка: Ефимья Кондратова

Дроздово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.

Дочь: Степанида Дементьева

Мать ребёнка: Ефимья Кондратова

Дроздово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1883

Сын: Федор Дементьев

Мать ребёнка: Ефимья Кондратова

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковья Дементьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1903

Дочь: Верхопетровская Наталия Дементьева

Мать ребёнка: Степанида Степанова

Смерть
19.03.1908 ст.