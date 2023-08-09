Дементий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти19.03.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.
Сын: Иван Дементьев
Мать ребёнка: Ефимья Кондратова
Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.
Дочь: Степанида Дементьева
Мать ребёнка: Ефимья Кондратова
Рождение ребёнка
14.04.1883
Сын: Федор Дементьев
Мать ребёнка: Ефимья Кондратова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковья Дементьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1903
Дочь: Верхопетровская Наталия Дементьева
Мать ребёнка: Степанида Степанова
Смерть
19.03.1908 ст.