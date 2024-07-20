Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лапин Федор Федорович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аполлинария Федоровна

Отец ребёнка: Лапин Федор Федорович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лапин Николай Федорович

Отец ребёнка: Лапин Федор Федорович

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
До 1857

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