Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лапин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аполлинария Федоровна
Отец ребёнка: Лапин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Лапин Федор Федорович
Смерть
До 1857