Кутайсова (Шепелева) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутайсова (Шепелева) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1833

Муж: Кутайсов Иван Павлович

Рождение ребёнка
12.03.1834

Сын: Kutaissow Alexander

Отец ребёнка: Кутайсов Иван Павлович

Рождение ребёнка
27.10.1836

Дочь: Кн. Голицына Леонида Ивановна

Отец ребёнка: Кутайсов Иван Павлович

Смерть
1839
Vyksa, Vyksunsky District, Nizhegorodskaya oblast, Russia