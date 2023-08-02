Кутайсова (Шепелева) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1833
Рождение ребёнка
12.03.1834
Сын: Kutaissow Alexander
Отец ребёнка: Кутайсов Иван Павлович
Рождение ребёнка
27.10.1836
Дочь: Кн. Голицына Леонида Ивановна
Отец ребёнка: Кутайсов Иван Павлович
Смерть
1839
Vyksa, Vyksunsky District, Nizhegorodskaya oblast, Russia