Жигайлов Тарас Васильевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти05.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Черниговская губерния, Украина
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1901
Томская губерния
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
25.02.1916
Сын: Жигайлов Алексей Тарасович
Мать ребёнка: Ирина
Упоминание
Около 1917
Всероссийская сельско-хозяйственная, земельная и городская перепись 1917 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тарасовна
Мать ребёнка: Ирина
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
05.11.1937
Краюшкинский р-н, с. Н-Усольцево