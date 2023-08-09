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Жигайлов Тарас Васильевич

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Место рождения

Полесье, Чернігівська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

05.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Полесье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Черниговская губерния, Украина
Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Томская губерния
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
25.02.1916

Сын: Жигайлов Алексей Тарасович

Мать ребёнка: Ирина

Полесье, Чернігівська область
Упоминание
Около 1917
Всероссийская сельско-хозяйственная, земельная и городская перепись 1917 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тарасовна

Мать ребёнка: Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
05.11.1937
Краюшкинский р-н, с. Н-Усольцево