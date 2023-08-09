Гайдуков Леонид Константинович
Место рождения
Дата рождения20.08.1905
Дата смерти10.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905
Отец: Гайдуков Константин Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1926
Жена: не указана
Бракосочетание
1926
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Ефремова Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1941
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.1979