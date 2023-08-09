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Гайдуков Леонид Константинович

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Место рождения

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

20.08.1905

Дата смерти

10.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905

Отец: Гайдуков Константин Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1926

Жена: не указана

Бракосочетание
1926

Жена: скрыто настройками приватности

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Ефремова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1941

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.1979