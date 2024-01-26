Маруськова Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маруськова Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маруськов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Маруськова Аксинья Андреевна

Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Маруськов Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Маруськов Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.

Сын: Маруськов Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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