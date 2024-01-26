Маруськова Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Маруськова Аксинья Андреевна
Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Маруськов Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Маруськов Сидор Андреевич
Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Сын: Маруськов Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Маруськов Андрей Максимович
Смерть
Неизвестно