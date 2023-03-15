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Прахт Галина Иогановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1966

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1966

Отец: Прахт Иоган Карлович

Мать: Прахт Фрида Яковлевна