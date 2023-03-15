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Прахт Галина Иогановна
Прахт Галина Иогановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.1966
Пол
Женский
Отец
Прахт Иоган Карлович
1935 г.р.
Мать
Прахт (Мартын) Фрида Яковлевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1966
Отец:
Прахт Иоган Карлович
Мать:
Прахт Фрида Яковлевна
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