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Исанов Геннадий Исанбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исанов Исинбай Исанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1984

Сын: Исанов Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Исанова Лариса Павловна

деревня Гусево Белоярский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметханова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Исанова Лариса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валова Олеся Геннадьевна

Мать ребёнка: Исанова Лариса Павловна