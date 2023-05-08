Исанов Геннадий Исанбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исанов Исинбай Исанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1984
Сын: Исанов Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Исанова Лариса Павловна
деревня Гусево Белоярский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметханова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Исанова Лариса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валова Олеся Геннадьевна
Мать ребёнка: Исанова Лариса Павловна