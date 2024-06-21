Соколов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1952

Сын: Соколов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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