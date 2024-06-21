Соколов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1952
Сын: Соколов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: не указана
Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно