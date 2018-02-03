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Айнуллина Регина Фанисовна
Айнуллина Регина Фанисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.2018
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Айнуллина (Сукманова) Екатерина Александровна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2018
Отец: не указан
Мать:
Айнуллина Екатерина Александровна
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