Хасаншин Фаиз Вагизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1927
Дата смерти14.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасаншина Нурания
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.04.2007