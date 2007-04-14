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Хасаншин Фаиз Вагизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1927

Дата смерти

14.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасаншина Нурания

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.04.2007

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