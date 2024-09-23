Родионова Александра Дементьевна (1)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1876
Во время брака - временно отпускной рядовой. Первым браком 31 год, она, вдова,вторым браком, 26 лет. Поручители по жениху: крестьяне Степан Иванович Стафеев и Федор Анисимович Родионов (возм. второ... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1877
Дочь: Родионова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Родионов Федор Анисимович
(ГАСО 6-21-79,1877г.) Воспреемники: Горбуновского села крестьянин Егор Иванович Горбунов и крестьянская жена Устинья Тарасовна Родионова.
Смерть
Неизвестно