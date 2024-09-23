Родионова Александра Дементьевна (1) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Александра Дементьевна (1)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1876

Муж: Родионов Федор Анисимович

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Во время брака - временно отпускной рядовой. Первым браком 31 год, она, вдова,вторым браком, 26 лет. Поручители по жениху: крестьяне Степан Иванович Стафеев и Федор Анисимович Родионов (возм. второ... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1877

Дочь: Родионова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Родионов Федор Анисимович

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-79,1877г.) Воспреемники: Горбуновского села крестьянин Егор Иванович Горбунов и крестьянская жена Устинья Тарасовна Родионова.
Смерть
Неизвестно

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