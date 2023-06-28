Неаметулла нигматулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неаметулла нигматулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Аднагул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сабир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно