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Неаметулла нигматулла
Неаметулла нигматулла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Аднагул
1757 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Сабир
1923 г.р.
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Аднагул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын:
Сабир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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