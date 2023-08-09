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Синько Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

21.09.1910

Дата смерти

22.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1910

Отец: Синько Андрей

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Военная служба
С 28.12.1932 по 21.08.1945
Лейтенант 60 опрос 83 зсп 283 сбр
ЦАМО РФ шк-189,ящ-22
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синько Анна Давыдовна

Смерть
22.02.1986