Синько Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1910
Дата смерти22.02.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1910
Отец: Синько Андрей
Мать: не указана
Военная служба
С 28.12.1932 по 21.08.1945
Лейтенант 60 опрос 83 зсп 283 сбр
ЦАМО РФ шк-189,ящ-22
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синько Анна Давыдовна
Смерть
22.02.1986